Chabelita Pantoja habla claro: “No me he casado”

“Es mentira, no es válido en nuestro país”, ha dicho Chabelita, después de las fotografías que ha publicado Diez Minutos de su ‘boda mexicana’. En declaraciones a Hola ha sido muy contundente: “Yo no me he casado y ya está. ¿Tú crees que si yo me llego a casar voy a hacer una boda con mi gente?”.

La hija de Isabel Pantoja parece ser que va a tomar medidas legales, pues son unas fotografías privadas que han salido sin su consentimiento. Ante este asunto que no le ha agradado nada, ha manifestado: “Dejadme rehacer mi vida”.

Esta ceremonia que se ha publicado tuvo lugar el 23 de junio de 2016 y su madre, según ha desvelado Hola, estaba al tanto y no le había dado ninguna importancia, al considerarlo ‘un juego de niños”.

Chabelita Pantoja y Alejandro Albalá rompieron después de Navidad y han emprendido caminos separados. Al parecer, el joven se encuentra en estos momentos en Cantabria con su familia.