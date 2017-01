Céline Dion, primera buena noticia tras su ‘annus horribilis’

Ha sido la propia Céline Dion quien ha anunciado a través de sus redes sociales una noticia que va a encantar a sus fans: va a estar presente en la banda sonora de una de las películas más importantes del año, ‘La bella y la bestia’, que llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo mes de marzo.

Debemos recordar que Céline Dion ya interpretó el tema central de la película animada, en 1991, la canción ‘Beauty and the beast’, que ganó el Oscar a la mejor canción original y el Grammy al mejor dúo, formado por la cantante canadiense y Peabo Bryson.

Ahora Céline interpretará la canción ‘How Does a Moment Last Forever’. Así lo ha anunciado la cantante, que esta misma semana ha vuelto a Las Vegas a actuar tras un mes de vacaciones: “Estoy emocionada de anunciar que voy a interpretar una nueva canción ‘How Does a Moment Last Forever’ para la película Disney ‘Beauty and the Beast’. Ser parte de la película original fue una experiencia mágica en mi vida y para mí es un honor ser parte de esta película de nuevo”.

En la banda sonora también estará otra gran estrella, Ariana Grande, acompañada de John Legend, un cantante en alza, que también interviene ‘La La Land’.