Céline Dion lo confiesa: no supera la muerte de su marido

Céline Dion perdió a su marido en enero de 2016, de un cáncer de garganta que le fue diagnosticado en 2013. La cantante canadiense estuvo a su lado hasta el final y ahora está centrada en sacar adelante su carrera y sobre todo en sus tres hijos, René Charles, y los gemelos, Nelson y Eddy. “Mi labor consiste en apoyar a mis hijos”, ha manifestado la cantante, que interpreta uno de los temas principales de la banda sonora de ‘La bella y la bestia’, la canción ‘How Does A Moment Last Forever’.

Según ha desvelado a The Sun, duerme con sus gemelos de seis años: “Me organizo para no sentirme sola. Conseguí una cama enorme y duermo con mis gemelos. Ellos me consuelan mucho. Los necesito cerca. Y cuando ellos quieran su espacio, su espacio estará listo”.

Respecto a rehacer su vida, la cantante, que sigue arrasando con su último disco en francés, ‘Encore un soir’, lo tiene muy claro: “Es demasiado pronto para mí. Estoy enamorada de René, casada con él. Es el amor de mi vida y es muy difícil verme con otra persona. El amor que tengo por él, lo vivo todos los días”.

Céline está ahora preparando su disco en inglés, con sus conciertos en Las Vegas, una inminente gira de conciertos por Europa, y una nueva línea de bolsos que acaba de lanzar.