Cecilia Roth denuncia que fue violada por un periodista en Madrid

Cecilia Roth, de 61 años, confesó a los medios argentinos que sufrió una violación por parte de un periodista español durante su estancia en Madrid. La actriz argentina se suma así a la oleada de denuncias de abusos sexuales que han salpicado al ‘show-business’.

La actriz reveló a diversos medios argentino como La Nación o Perros de la calle su traumática experiencia. Cecilia aseguró que fue un periodista español, pero que no recuerda su nombre ni su cara puesto que “bloqueó todo”, y que no se dio en el ámbito profesional. “Era un periodista español, un conocido mio. Mi novio me había dejado, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo que habláramos. Fuimos a su casa, y aunque no es no, parece que a veces puede ser sí…Y terminé haciendo lo que no quería“, relató la actriz en el programa La Nación.

Cecilia reconoció haber tenido miedo por las consecuencias que podía tener desvelarlo: “Tenía miedo de que me dijesen que yo lo había provocado, pero ahora me siento en la obligación de contarlo”. Y concluyó que el hombre no volvió a llamarla puesto que “él sabía que estaba haciendo mal porque yo no quería“.

Cecilia Roth ha sido una de las actrices fetiche de Almodóvar durante los años que estuvo afincada en España. De sus títulos más celebrados destacan ‘Entre tinieblas’, ‘Todo sobre mi madre’ y ‘Los amantes pasajeros’.