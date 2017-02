Cecilia Freire por fin habla de su embarazo

Cecilia Freire ha acudido a los Premios Fotogramas de Plata presumiendo de barriguita de embarazada. Si en el mes de diciembre de 2016, coincidiendo con el final de la serie ‘Velvet’, saltaban los rumores entre sus seguidores al detectar que, por el vestuario y los planos escogidos para las escenas de la actriz, podría estar habiendo un intento de ocultar un embarazo, ahora Cecilia muestra orgullosa su avanzado estado de gestación.

A la actriz le ha costado hablar sobre su futura maternidad. Cecilia quiere la mayor discreción posible y evita ofrecer datos sobre su situación.

Pero esta vez, ante las preguntas de los periodistas, Cecilia Freire ha respondido, algo comedida, pero feliz. Ha reconocido que se encuentra feliz y que para ella es un momento “irrepetible” pero de momento se resiste a desvelar el sexo del bebé.

Con muchos proyectos profesionales, Cecilia se ha mostrada repleta de energía e imparable. Asegura que el embarazo no va a ser un impedimento para seguir trabajando. Eso sí, no será en ‘Velvet’. La actriz no continuará en el rodaje de la siguiente temporada.