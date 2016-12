Carrie Fisher, de 60 años, estaba en pleno vuelo entre Londres y Los Ángeles, con una duración estimada de 11 horas, el pasado viernes cuando sufrió un infarto por lo que tuvo que ser trasladada inmediatamente a un hospital. Su hermano, Todd Fisher, dijo a la agencia AP que estaba fuera de peligro y estabilizada, pero se negó a dar más detalles, según nos cuenta People.

También ayer viernes, Todd Fisher manifestó a ‘Entertainment Tonight’ que no se sabía el alcance de la dolencia de Carrie Fisher: “Está en cuidados intensivos y la están cuidando. Si todo el mundo rezara por ella sería bueno. Los doctores están haciendo su trabajo y no queremos presionarlos. Estamos esperando con paciencia. No sabemos nada. Esperemos lo mejor. No sabemos cuál es su estado, por esto está en cuidados intensivos. Estoy seguro que todo el mundo quiere especular, pero no es el momento de eso”.

Todd Fisher también habló con ‘Variety’: “Todo el mundo está rezando por ella. No hay noticias nuevas, no las hay ni buenas ni malas”.

Los Angeles Times ha publicado, sin embargo, que la condición de Carrie Fisher es crítica. Su hija Billie Lourd, acompañada por su perro, Gary, fueron vistas en el hospital el viernes, según TMZ, que asegura que la princesa Leia de ‘La guerra de las galaxias’ depende de ventilación mecánica para respirar.