Carmen Lomana, acusada de plagio: la respuesta de la socialité

Carmen Lomana se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la semana. La socialité ha sido acusada de plagio al “copiar” un artículo del director de ‘El Diario Vasco’, Guille Viglione, que no ha dudado en hacer pública su acusación y compartirla con sus seguidores de Twitter.

“Compruebo con sorpresa que a @ Carmen_Lomana le ha gustado la columna que publiqué en El Diario Vasco el 24-12. Tanto que la ha plagiado en su columna de @ larazon_es dos semanas después. # CarmenLoplagia @ Mitxelezquiaga @ diariovasco @ LourdesPerez_DV“, ha escrito.

No ha sido la única crítica que ha recibido la socialité en las redes sociales. Un tuitero se ha atrevido, incluso, a compartir los dos artículos, donde se ve claramente el parecido: “Muy bonito el artículo, pero me gustó más cuando lo leí por primera vez a @guilleviglione hace unos día en el @diariovasco”.

La respuesta de Carmen Lomana no se ha hecho esperar y ha contestado a Guille Viglione a través de Twitter: “Guille, no sabía de quién ni dónde, pero fue muy inspirador”, ha escrito. A pesar de la respuesta, en la que no pide disculpas, muchos tuiteros han criticado a la socialité. ¿Dará más explicaciones Carmen Lomana cuando se ha convertido en una de las protagonistas de la polémica de la semana?