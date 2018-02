Carmen Gahona manda “a tomar por…” a Isabel Pantoja: “¡Ahora se va a saber todo!”

Carmen Gahona está pasando un delicado momento tras la muerte de su suegra, Manuela, madre de su pareja Chiquetete, que era enterrada en la mañana del miércoles 14 de febrero.

Tras las acusaciones hechas por Rocío Cortés, hija de Chiquetete, con las que ha señalado que no ha podido ir a visitar a su abuela Manuela con comodidad durante su enfermedad, ya que, según ha comentado a Kike Calleja, las malas caras de Carmen Gahona han sido constantes durante todo este tiempo, esta última no ha dudado en entrar en directo en ‘Sálvame’ para aclarar la situación.

Lo que nadie esperaba es que el centro de los ataques de Gahona no iba a ser precisamente Rocío, sino Isabel Pantoja y Agustín Pantoja. Si con la hija de su pareja se ha mostrado suave,a pesar de los ataques recibido por ella, no lo ha hecho así con la prima de Chiquetete, Isabel Pantoja.

“Yo quiero a Rocío. Hemos discutido pero yo la quiero. Antonio es lo primero en mi vida. Está pasando los peores momentos de su vida porque su madre era lo primero para él”. “Nadie le ha prohibido la entrada a nadie en ningún sitio. Yo he vivido con Manuela y me he dedicado a cuidarla. Rocío ha tenido 3 meses para ver a su abuela. No ha venido. Sus motivos tendrá. Yo la quiero igual”, ha comenzado diciendo Carmen Gahona.

“Los nietos que no han querido venir a ver a Manuela, yo los respeto. Estarán enfadados conmigo. No lo sé. Yo lo único que quiero es que Antonio no sufra. No voy a hacer daño a los hijos de Antonio y si me tengo que poner de rodillas delante de Rocío, me pongo”, ha terminado sentenciando respecto a su relación con la hija de Chiquetete.

No tan comprensiva se ha mostrado con Isabel Pantoja. Ante la pregunta de su había echado de menos a la tonadillera en el entierro de Manuela, Gahona ha reaccionado con gran ira hacia ella y hacia su hermano Agustín: “Isabel Pantoja se puede ir a tomar por…. Y Agustín también. Isabel Pantoja no ha estado a la altura en su vida. Ahora se va a saber todo porque el que me importa es Antonio”. “Manuela quería mucho a Bernardo, eso sí, pero no se habría alegrado de recibir la visita de Isabel Pantoja o de Agustín”. “Voy a destapar la caja ahora”, ha gritado Carmen enfadada y ante la sorpresa de todos los que la escuchaban en ese momento.

Carmen Gahona asegura que Chiquetete está en su peor momento y que ha perdido 20 kilos con el tema de la enfermedad y muerte de su madre. Carmen asegura que Manuela le contó muchas cosas sobre los Pantoja y sobre Raquel Bollo. ¿Destapará la caja de los truenos finalmente?