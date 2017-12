Carme Chaparro: su incomodísima enfermedad crónica

Numerosas han sido las muestras de apoyo que ha recibido Carme Chaparro después de desvelar que sufre el incomodísimo síndrome o vértigo de Ménière, o lo que es lo mismo, un pitido permanente en el oído.

Así lo ha desvelado Carme Chaparro en un tuit con el que se ha sincerado: “Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia”. La periodista y escritora lo ha valorado en los siguientes términos: “De día es soportable. De noche no tanto”. Y ha desvelado otro detalle muy importante: “Por el oído derecho casi no tengo audición”. Eso sí, lo lleva lo mejor que puede: “Y no hay más remedio que acostumbrarse”.

Este mensaje es consecuencia de un artículo sobre el síndrome publicado en elconfidencial.com, titulado “Así es vivir con un pitido en el oído 24 horas al día: Hay gente que llega a suicidarse””.

Es una enfermedad que no tiene cura y, como ella misma dice, “no hay más remedio que acostumbrarse”.