Carme Chaparro, emotiva despedida de Telecinco

Carme Chaparro comienza el año con una nueva etapa profesional en otra cadena de televisión, aunque del mismo grupo. Aún así, no ha dudado en agradecer a Mediaset. “Despidiéndome de este plató. Último informativo en @telecincoes 20 años después de entrar en la cadena. Va a ser muy emocionante. Tengo un nudo en el estómago. Pero me quedo en la casa. Os espero a partir del lunes 9 de enero, a las dos de la tarde, de lunes a viernes. En Cuatro. Estoy inmensamente agradecida a Mediaset por confiar en mí para pilotar en solitario un informativo entre semana, y justo a la hora en la que la actualidad burbujea. Feliz por el reto Os espero”, ha escrito emocionada.

La presentadora de Informativos ha querido dedicar unas palabras a su compañero y amigo, José Ribagorda, con el que ha presentado los Informativos ¡20 años!: “Hoy es el cumpleaños de @joseribagorda. Amigo y compañero. La pareja televisiva que más me ha durado. ¡¡¡¡Diez años!!! Ahora el destino nos separa. Él se queda en el informativo del fin de semana de @telecincoes y yo me voy al informativo de las dos de la tarde de @cuatrotv (de lunes a viernes), un reto apasionante que me llena de ilusión. Te voy a echar mucho de menos, Pepe. En la foto se ve la complicidad que teníamos (delante y detràs de las càmaras). Volveremos 😙😙😙😙”.