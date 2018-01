Carme Chaparro celebra su aniversario más especial con una foto muy sorprendente

Hoy se cumplen 20 años. Dos décadas presentando ininterrumpidamente informativos en Mediaset. Casi la mitad de mi vida frente a una cámara, todos los días. Y eso ha sido posible gracias a vosotros. Gracias a todos y cada uno de los que estáis ahí, al otro lado de la pantalla. Es para mi un honor y un orgullo poder seguir a vuestro lado después de tantos y tantos años. Esta de la imagen soy yo, con 24 años, horas después de presentar esa primera desconexión matinal de Telecinco para Cataluña, a las ocho de la mañana. Y esa sigue siendo la foto de mi tarjeta identificativa en la tele. Un año y medio después empezamos con un informativo de diez minutos a las tres de la tarde, también en catalán. Y el 11 de septiembre de 2001 -horas antes del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono- Juan Pedro Valentín me llamó para decirme "vente a Madrid, hemos fichado a Hilario Pino y quiero que estés con él en plató". Desde entonces, sigo en esta redacción, y es gracias todos vosotros y a la confianza de mis jefes en Mediaset, que siguen creyendo en mí. Veinte años son muchos, muchísimos. He crecido a vuestro lado, física, emocional e intelectualmente. Me habéis visto hacerme mayor, aprender, ser madre, convertirme en escritora. GRACIAS. GRACIAS DE CORAZÓN.

