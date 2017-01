Carlota Corredera: “Me da miedo no tener trabajo”

Carlota Corredera comienza el 2017 imparable. De directora de ‘Sálvame’ ha pasado a ser una de las caras más mediáticas de Telecinco como presentadora del programa, de realities y ahora del programa ‘Cámbiame’.

Carlota se enfrenta con mucho respeto a su nuevo proyecto: “No me da miedo estar tan expuesta. Lo que me da miedo es no tener trabajo”.

Mucho se ha hablado sobre la relación de Carlota con los coaches del programa ‘Cámbiame’. Carlota ha aclarado este tema: “La grabación del primer programa de ‘Cámbiame’ no fue fácil. Para Pelayo, Cristina y Nuria fue duro el cambio de presentadora. Ellos son amigos íntimos de Marta Torné”.

Respecto a su relación con Marta Torné, Carlota se ha mostrado molesta con los comentarios de todos los que han querido ver un enfrentamiento entre las dos presentadoras: “Marta me llamó preocupada por su futuro profesional. Tuvimos una conversación muy bonita. La cúpula tiene planes para ella. Me dio muchos consejos. La conozco desde que tenía 26 añitos”.

Carlota no ha querido pasar por alto el gran logro que ha conseguido con su peso: “Este año ha sido muy duro. Me río de los que le quitan importancia a lo que he logrado con mi peso. Ahora tengo una relación muy estable con la comida”. “No puedo tirar por la borda este año lo que tanto me ha costado conseguir en el 2016”.

Por último, Carlota Corredera intenta tomarse con humor todos los memes generados en Redes Sociales que se han creado sobre ella. Al ser un rostro tan habitual en los medios, muchas personas han hecho bromas con su sobreexposición en los medios: “Me río pero me da muchísima vergüenza.”