Carlota Corredera, el mejor ejemplo para ‘Cámbiame’

Carlota Corredera ha comenzado 2017 echando la vista atrás y hablando de su gran transformación, que ha sido espectacular. Con estas emotivas palabras ha hecho referencia a cómo ha vivido su particular ‘Cámbiame’.:”Hoy comienza un nuevo año y quiero echar la vista atrás para confirmar que otra vida es posible, porque la belleza no está en la talla pero la salud es lo primero, hace casi un año me comprometí a conseguir un peso saludable con el método Pronokal y estoy muy cerca de la meta, ha sido un camino muy largo pero ha valido la pena @pronokal_es #métodopronokal#curvasconsalud #pesosaludable#otravidaesposible @montsecahue@sofia_sogues @soguescomunicacion“.

Efectivamente, Carlota Corredera ha perdido más de 50 kilos y está espléndida, como podemos comprobar en la foto bajo estas líneas en las que nos muestra su espléndida imagen actual.