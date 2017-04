Carlos Lozano dispuesto a recuperar el programa que le convirtió en estrella

Carlos Lozano es uno de los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’ que más rentabilidad está sacando a su paso por el programa desde que salió de la casa.

Su estrategia fue volver a trabajar en televisión y lo consiguió poniéndose al frente de ‘Granjero busca esposa’, que ya ha comenzado nueva temporada con buenos resultados de audiencia.

El presentador a hablado para Fórmula TV y ha reconocido que aquella experiencia de ‘Gran Hermano VIP’ le ha dado muy buenos resultados: “Fue una experiencia maravillosa y aunque no gané, Mediaset me ha premiado con un programa, que como profesional lo prefiero”.

Carlos ha opinado sobre otros compañeros que han pasado por ‘Gran Hermano VIP’ con la intención de conseguir lo mismo que él. En concreto se ha referido a Irma Soriano y Alonso Caparrós: “Los conozco desde hace mucho tiempo, son compañeros. No han logrado lo que yo pero creo que no es culpa suya sino que pienso que están mal asesorados. Entrar a un reality diciendo que quieres que te den un programa es absurdo. A un reality tienes que entrar a ser tú mismo y a dar momentos que logren que cuando la gente te vea piense: ‘¡Cómo me gusta esta persona!, ¡deberían darle un programa!’. Pero decirlo tú… yo no lo veo…”.

En cuanto al posible regreso de ‘Operación Triunfo’ que Gestmusic está preparando, Carlos confiesa que le encantaría volver a presentar el formato que le hizo vivir la época más dorada de su carrera profesional: “No sé si Gestmusic y TVE pensarán que yo ya estoy jugando en otra liga y a lo mejor no les apetece contar conmigo. Pero yo estaría encantado. ‘Operación Triunfo’ fue el programa que me dio casi todo en la vida”. “Que lo decidan ellos. Yo ahí estoy, abierto siempre”.