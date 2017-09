Blas Cantó: “No me importaría ser padre soltero”

Todo lo contrario a ti, ¿no?

Es que si mis canciones hablaran de mi vida serían muy aburridas. Yo no fumo ni bebo, pero la alimentación me cuesta. Me cuido menos de lo que debería. Tuve una época en la que tenía un entrenador personal, y salía a correr, pero…

En octubre, Blas estará en el Coca Cola Music Experience, en el Wizink Center de Madrid. Un concierto que marcará el comienzo de su gira en solitario. Y en el mismo lugar donde Auryn dijo adiós como grupo. «Creo que nos separamos en el momento justo, antes de tirarnos los trastos a la cabeza», explica.

¿Triunfar en esta profesión es cuestión de suerte?

No creo mucho en la suerte. Yo creo en el trabajo, en intentarlo una y otra vez. Eso no quita para que también haya pensado alguna vez en tirar la toalla… Es que soy demasiado exigente conmigo mismo. Soy muy pesado. Y eso me enferma. Pero es que me gusta tener el control.

Pues lo pasarías fatal en Tu cara me suena. Menos mal que ganaste…

Habría sido un éxito aunque no lo hubiera hecho. Pero valió la pena. Fue como desnudarme delante de todo el mundo y decir: «Así soy yo». Fue increíble y no lo cambiaría pero hubo momentos duros.

¿Irías a Eurovisión?

Sería una experiencia muy bonita, pero no me lo he llegado a plantear en serio. Y no me lo han propuesto, aunque creo que mi equipo y yo haríamos un buen trabajo. De todas maneras no sería capaz de soportar una preselección, otro concurso, porque se pasa muy mal, de verdad.

La música ocupa ahora todo su tiempo… ¿Y el amor?

Uno tiene cosas… pero se van. Pero vamos, que no necesito tanto, una persona normal y corriente. Bueno, que sea inteligente, y el sentido del humor también es importante.

¿Te ves con niños?

Me encantaría ser padre. No sé con quién, porque no tengo pareja, pero ser padre soltero también es una opción.