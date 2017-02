Beyoncé y Jay Z están de enhorabuena. Y es que la cantante está embarazada por segunda vez, pero en esta ocasión, ¡de gemelos! Felicidad por partida doble. Así lo ha publicado la propia cantante en su Instagram: “We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters” [“Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos por segunda vez. Estamos increíblemente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos y agradecemos todos vuestros buenos deseos”], ha escrito la cantante.

La pareja dará la bienvenida este mismo año a gemelos, por lo que la pequeña Blue Ivy, de cinco años, tendrá compareños de juego. Beyoncé y Jay Z se casaron en 2008, y en 2012, dieron la bienvenida a su primera hija. Junto al texto, Beyoncé ha compartido una instantánea en la que presume de embarazo con ropa interior y un velo. ¡Enhorabuena!