Bertín Osborne se disculpa por un comentario que hizo sobre los niños autistas

Bertín Orborne y su mujer Fabiola llevan años destacando por su labor en la ayuda a niños enfermos. Su hijo Kike es uno de ellos, ya que padece una lesión cerebral de nacimiento, y ambos poseen una Fundación donde ofrecen orientación y ayuda a todas las familias.

Por este motivo, unas palabras emitidas por el presentador durante la emisión del su programa ‘Mi casa es la tuya’, llamaron poderosamente la atención e indignaron a muchos padres de niños autistas.

Bertín, en un momento de charla con el actor Roberto Álamo, se refirió a los niños autistas como ‘entes distintos que no muestran ningún tipo de emoción’. “Un autista no muestra ningún tipo de emoción. Eso para los padres es horrible. En la fundación nuestra tenemos algunos padres de niños y de niñas autistas y los padres lo pasan fatal. Por ejemplo, mi hijo es el más cariñoso del mundo, todo el tiempo te quiere abrazar y besar. Sin embargo, un niño o una niña con autismo es un ente distinto y entonces los padres se frustran y es terrible”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por ello, Fabiola ha publicado un vídeo de su marido en las Redes Sociales donde el presentador se disculpa: “Lo sentimos muchísimo…Son palabras desafortunadas que no acompañan el sentimiento ni el pensamiento…sabemos lo duro que es la batalla diaria y como personajes públicos tenemos el compromiso de romper barreras no crearlas. Somo humanos y también nos equivocamos. Perdón”, escribe la mujer de Berín Osborne junto al vídeo de su marido.

Bertín Osborne se dirigió de esta manera a todas aquellas personas que pudo ofender con sus palabras: “Ayer hablando en mi programa con Roberto Álamo sobre los niños autistas, escuchando luego mis palabras me quedé horrorizado. No entiendo qué se me pasó por la cabeza. Dije algo que no siento. Os pido mil disculpas. Jamás haría ni diría nada para menospreciar a niños con problemas ni a sus padres. Yo soy uno de ellos. Yo intento ayudar siempre. Lo siento muchísimo. Disculpadme. Os mando un abrazo enorme”.

Además de esto, Bertín escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Fueron palabras desafortunadas que no acompañan el pensamiento ni el sentimiento hacia los niños con autismo y sus familias“. “Lo siento, el lenguaje me ha jugado una mala pasada y no he utilizado los términos adecuados. Por supuesto me solidarizo con todas las familias que tienen hijos con problemas de salud y entiendo la lucha que se tiene desde dentro por cambiar la mentalidad de los que no conocen el mundo de la discapacidad”.