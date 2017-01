Ben Affleck se arrepiente de los graves errores del pasado

Ben Affleck, que ganó un Oscar en 1997 como guionista de ‘Good Will Hunting’, conoció la fama a raudales siendo muy joven. A sus 44 años, reconoce ahora los errores de su vida y habla de sus años de ‘chico malo’ de forma abierta.

“Siempre he tenido una idea muy fuerte sobre mis valores y la dirección que quería tomar, pero me encontré con que era famosa y tuve unos años muy agitados”, ha declarado Ben Affleck al diario británico The Guardian.

“Cuando eres un joven veinteañero, una parte importante es cometer errores y aprender de ellos, pero yo los cometí delante de todo el mundo en lugar de en privado”, ha manifestado el director de ‘Argo’.

“Hay asuntos de mi pasado en los que pienso ahora y me hacen encogerme, pero siempre he intentado tratar bien a la gente. Mis padres me enseñaron eso, pero los errores que cometí eran algunos muy avergonzantes”.

Debemos señalar que en la actualidad está divorciado de la actriz Jennifer Garner, padre de sus tres hijos, Violet, de 11 años, Seraphina, de 7, y Sam de 4. Aunque separados, siguen viviendo juntos y han pasado las Navidades en familia.

“Pienso que ser padre te hacer ver el mundo de una manera diferente y eso es bueno”, ha añadido Ben Affleck”.