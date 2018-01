Belén Rueda nos descubre el viaje que cambió su vida

Belén Rueda ha elegido el plató de ‘El Hormiguero’ para dar su entrevista más especial después de vivir una de las experiencias más increíbles de su vida. Y es que ha desvelado lo transformador que ha sido para ella rodar en El Congo y Uganda la película ‘El cuaderno de Sara’, dirigido por Norberto López Amado, y que se estrena el próximo 2 de febrero en nuestro país.

La actriz no olvidará nunca lo mucho que ha disfrutado durante el rodaje. Ha contado, además, que tuvo la oportunidad de conocer a dos niños de la guerra: “Conocí a dos niños ex soldados de 23 años que con ocho años fueron secuestrados por rebeldes. Cuando hablas con ellos, no te miran a los ojos porque siguen sintiendo vergüenza”, ha declarado sobre la dura experiencia.

“Cuando hablas con ellos, te miran a los ojos porque siguen sintiendo vergüenza. El mundo está muy loco porque tiene vergüenza quien no debe avergonzarse de haber sufrido”, ha continuado explicando. Además, Belén Rueda ha dado más detalles sobre el rodaje en Uganda: “Estuvimos mes y medio allí, y vuelves cambiado, te involucras con la gente de allí…”, ha comentado, emocionada, sobre el viaje que, sin duda, ha cambiado su vida.

La actriz nunca imaginó que le iban a ofrecer este tipo de papel, y cuando contaron con ella, no dudó en aceptar: “A mí me gusta mucho la acción y cuando me propusieron la película pensé que este tipo de cine solo se les ofrece a los hombres, así que quise vivir lo que vive el personaje que interpreto”, comenzó explicando sobre el rodaje de la película que está a punto de estrenar.