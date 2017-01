Belén Esteban se sincera con Risto Mejide

Belén Esteban ha salido del plató de ‘Sálvame’ para hablar con Risto Mejide en su programa de Cuatro, ‘Chester’, que mantuvo un buen resultado tras su estreno la pasada semana. La ‘princesa del pueblo’ se ha sincerado y ha hecho una gran confesión: “En el momento que pueda, dejo la tele. Yo quiero vivir mi vida. Yo por el tema en el que estoy metida, yo debo un dinero a Hacienda, tengo que pagar ese dinero, me gustaría montar mi propio negocio… Ojalá pudiera ser dentro de un año, dos… no te puedo poner una fecha, pero yo cuando pueda, dejaré la televisión”, ha dicho tajante.

Como era de esperar, Risto Mejide le ha preguntado sobre su relación con el torero Jesulín de Ubrique. Belén Esteban ha vuelto a explicar que hubo amor: “Yo tuve una relación con esta persona y tuve una hija hecha con mucho amor. Yo elegí esta vida. Lo que sé es que si estoy aquí es porque mucha gente se siente identificada conmigo”.

Hace unos meses, precisamente, viajaba a Birmingham junto a su hija Andrea, para acudir al concierto de Justin Bieber. “Mientras mi hija esperaba la cola, yo me fui a dar un paseo, me senté en una terraza con una cerveza y pensé, qué poco necesito para ser feliz”, ha explicado.

Belén Esteban ha tenido la oportunidad de escuchar las opiniones del público, las cuales ha aceptado, sean buenas o malas. “Me parece bien todo lo que han dicho, pero, te digo una cosa, ignorante no soy, te lo puedo asegurar. No tengo estudios, pero hay gente que sí que los tiene y mira cómo va el país”.

Sin embargo, también ha habido momentos emotivos, ya que no ha podido evitar las lágrimas al hablar de su padre fallecido. “Ha sido el hombre al que más he querido en mi vida. A mi padre siempre le rezo para que me ayude. Ahora mismo estaría muy orgulloso de mí. No puedo ver fotos de él, porque me emociono”, ha explicado.