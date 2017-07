Belén Esteban responde con contundencia a Toño Sanchís

“No le voy a dar más minutos de gloria. Que hable del juicio. Ya sabemos que estoy acabada. Pá-ga-me“, ha dicho Belén Esteban, muy irónica, tras la entrevista de Toño Sanchís esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa”.

Belén Esteban ha ironizado diciendo que su familia ha estado en la cárcel y ha insistido en que Toño no ha hablado del juicio. La colaboradora de ‘Sálvame’, muy tranquila, está dispuesta a ir a por todas y, como ha dicho en ocasiones anteriores, va a luchar por recuperar su dinero sin importarle las consecuencias ni el tiempo que pueda tardar.

Cuando le han preguntado por un tema mucho más amable, el reciente cumpleaños de Miguel, ha manifestado que lo pasaron muy bien, pero no ha querido desvelar lo que le había regalado.

“A ti no te queda otra que atacarme, pero a mí otra más importante. Hasta luego, Mari Carmen”, ha dicho Belén, “Que hable del juicio”.

“Ya vale, lo que quiere es que le conteste hoy, pero se ha acabado. Yo cobraré antes, porque voy a ir hasta el final, sean 5, 10, 15 ó 20 años. Aquí vendré a decirlo. Que diga lo que quiera de mis amigas. Sé quienes son, las de siempre. Mírame: 600.000. Más 11 empresas que quedan por contestar. Apunta y suma. Atácame, me da igual lo que digas. Puedes decir de todo. Me atacas con mi gente, porque sabes que me duele”, ha concluido.