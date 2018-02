Belén Esteban responde a Alicia Senovilla: “No entiendo nada. No quiero hablar de ella”

Alicia Senovilla sorprendía hace unos días a todos tras unas declaraciones que realizó con motivo de su regreso a televisión, con un programa que estrenará en Telemadrid.

Senovilla, entusiasmada con su nuevo proyecto laboral, habló no sólo sobre este, sino también sobre Belén Esteban.

La primera vez que Belén Esteban trabajó como colaboradora en un programa de televisión lo hizo junto a Alicia Senovilla, quien la acogió ciando la de San Blas carecía de toda la experiencia en el medio. “La adopté como mi hermana pequeña, la quise y defendí mucho, pero pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga, porque decía cosas que ella no quería ver. Y yo veía y escuchaba cosas que me hacían daño. Me retiré y ya está, no soy la guardaespaldas ni la madre de nadie”, declaró en ‘Ecoeteuve’.

Belén Esteban no se ha tomado nada bien estas declaraciones de su excompañera de plató. “Yo trabajé con ella. Y en el trabajo fenomenal, pero de ahí a decir lo que ha dicho… Hace años, años y años que no veo a esta señora. No entiendo nada. No quiero hablar de ella”, ha declarado la de Paracuellos en el programa ‘Cazamariposas’.

Belén ha quitado veracidad a las palabras de Senovilla, asegurando que no considera que ese sentimiento que transmite haya sido real alguna vez. “No sé quién le dio ese cargo a ella de hermana mayor”, ha asegurado.