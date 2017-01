Belén Esteban sale del plató de ‘Sálvame’ para mantener una conversación de lo más sincera con Risto Mejide en la segunda entrega de su programa Chester. La ‘princesa del pueblo’ ha abierto su corazón y desvelará cosas por ahora desconocidas para el público. “En cuanto abro la boca, sube el pan”, comenta en un momento dado durante la entrevista.

Más de 16 años de trayectoria televisiva la avalan por, “no por un polvo con un torero, sino una relación de amor. Y si estoy ahí trabajando, si llevo 16 años todos los días en televisión, será por algo”. Es Belén Esteban, de profesión, sus programas. “Ignorante no soy. Sé que no tengo estudios, pero hay gente que sí los tiene y mira cómo va el país”.

Su vida está llena de luces y sombras, todas bien documentadas en las crónicas rosas. “Tengo mucho que agradecerle a la tele, pero también lo he pasado mal en la tele. En algunas cosas, la tele se ha aprovechado de mí. Por suerte o por desgracia, mi vida entera la conoce toda España. Y yo no soy ningún ejemplo para nadie. Mi vida la he rentabilizado, sí, pero también he pagado un precio por hacerlo”.

Y como la propia Belén encara, su futuro lo tiene claro: “Estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda, la dejaré”.