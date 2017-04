Belén Esteban manda un mensaje a Jesulín a través de las Redes Sociales

Belén Esteban llevaba mucho tiempo tranquila, sin hablar del padre de su hija. Pero la colaboradora de televisión está que arde. La guerra ha estallado de nuevo y el motivo lo desvelaba ella misma en ‘Sálvame’.

Muy enfadada, Belén contó públicamente un hecho que le ha dolido mucho: “Hace un mes y medio Jesús y yo acordamos pagar los estudios de mi hija a medias. Me pidió la documentación y se la mandé. A los 15 días, como no me decía nada, le llamé y me dijo que no, que ya no pagaba los estudios de mi hija”:

“Es tu obligación como padre. Me parece muy bien que a Humberto le pagaras la carrera de piloto. Me parece muy bien que ayudes a tu familia y yo no lo critico, como yo ayudo a la mía. Pero no entiendo que a tu hija mayor no le pagues la carrera“.

Belén comentó a Carlota Corredera cómo le hizo sentir este hecho: “Me duele, porque cuando él accedió a pagarle la carrera a su hija, yo me sorprendí para bien”.

Aunque los enfados de Belén, en esta nueva etapa de su vida, ya no son los de antaño y la colaboradora se muestra más moderada en sus palabras, ‘la Esteban’ es ‘la Esteban’ y no puede evitar callarse cuando está enfadada.

Por eso, la colaboradora, desde que desvelase este incidente, no pretende parar de enviar mensajes a Jesulín. El último, a través de su cuenta de Instagram.

Belén Esteban ha publicado una bonita fotografía donde aparece ella con Andrea en brazos, cuando su niña apenas tenía un año de edad. Eran tiempos felices para Belén que pronto se volverían en drama, con ella fuera de ‘Ambiciones’ y con una niña pequeña.

Con esta fotografía, junto a la que Belén recuerda a su hija lo mucho que la quiere, (“Lo más bonito de mi vida TE QUIERO hija”), ‘la Esteban’ vuelve a enviar un dardo envenenado al padre de su hija, queriendo hacerle ver quién ha estado siempre junto a Andrea.