Belén Esteban desvela el motivo por el que está furiosa con Jesulín

El pasado 17 de abril, Belén Esteban volvía a hablar sobre sus diferencias con Jesulín de Ubrique en ‘Sálvame’. Primero le preguntaban por los problemas de salud de María José Campanario, a lo que ella respondía que está contenta de que esté apoyada en estos momentos por su marido y su familia, porque le parece lo normal.

Sin embargo, cuando se profundizó en la cuestión descubirmos que que, siempre según Belén Esteban, Jesulín lleva un año y medio sin ver as su hija.

Belén Esteban manifestaba entonces su intención para esa fecha tan especial es “hacer una gran fiesta a mi hija cuando cumpla los 18. Llamaré al padre y a la abuela”.

Carlota Corredera, que presentaba el programa ese día, manifestaba que le encantaría que la familia paterna de Andrea se porte mejor con ella que el día de su comunión. Era evidente que Belén estaba viviendo con intensidad este momento televisivo y dijo: “Me imagino que no va a venir”.

Tras preguntarle a Belén, esta admitió que “ha pasado algo muy feo, tan feo, tan feo… No lo voy a decir por la niña”. Y mirando a cámara dijo: “Primero me dijiste que sí y luego que no, pero aquí está su madre”.

Belén añadió que “tengo dignidad y orgullo, lo que debo hacer es por el bien de mi hija”.

Pues bien, no ha hecho falta esperar mucho para salir de dudas y descubrir cuál era el motivo por el que Belén Esteban estaba furiosa con su ex: el diestro no va a pagar los estudios de su hija Andrea en el extranjero.

“Jesulín había dicho que iba a pagar los estudios a la niña y ahora me ha dicho que no”, ha dicho Belén, lo que concuerda con lo que manifestaba hace unos días.

Parece ser que Jesulín había aceptado pagar la mitad de los estudios en el extranjero de su hija, pero finalmente ha decidido no hacerlo, según la colaboradora televisiva.

Belén ha narrado que le había mandado la documentación a Jesulín y decidió llamarle cinco días después, al no obtener respuesta por su parte. Parece ser que el diestro había hablado con su abogado y que no tenía obligación de hacerlo: “Él tiene derecho a no pagarlo, pero me duele porque es por el bien de la niña”.