El ataque más duro de José Luis a Laura Matamoros

La recta final del concurso está a la vuelta de la esquina, y los concursantes están ya “al borde de un ataque de nervios”. Cada vez quedan menos y los encontronazos, a pesar de que los evitan, algunos salen a la luz. Iván, Alejandro, Alba Carrillo, Laura Matamoros y José Luis son los últimos cinco supervivientes de Honduras. Solo tres pasarán a la final y tan solo uno conseguirá alzarse con el maletín.

Pero, a veces, las palabras pesan. Los pensamientos se entremezclan y los concursantes dicen cosas que no sienten. En ocasiones para bien. Otras para mal. En este caso el tema está en torno a Laura Matamoros y José Luis. Lara Álvarez fue la encargada de dar paso al exmasterchef, tras que este pidiera la palabra durante un minuto de publicidad: “José Luis quería compartir con vosotros algo que él mismo ha comentado esta mañana con sus compis”.

José Luis comenzó a hablar: “Quiero pedir disculpas lo primero. Hace dos semanas, Laura me pidió perdón por los insultos tan graves que me hizo y lo acepté. Ahora nos llevamos cordialmente. Ella me respeta a mí y yo a ella, pero el otro día, cuando Sandra me preguntó si ella se merecía estar en la final dije que sí, pero mi respuesta es que no”. Para continuar: “No quise decirlo para no echar más leña al fuego y porque no quiero discutir”. El concursante siguió alegando quienes eran sus finalistas: “Para mí quien se merecía estar en la final era Iván y Alex”. Y terminó pidiendo perdón porque “Yo no soy de mentir y estoy ahí con el roe roe”, sentenció José Luis.

Jorge Javier Vázquez, quien estaba conectado en directo con Honduras, le dio paso a Laura Matamoros por si quería decir algo respecto a las recientes palabras de José Luis. La hija de Kiko Matamoros fue clara y concisa: “Duerme tranquilo. Me da exactamente igual lo que pienses”, fueron las únicas palabras que le dedicó.

La última semana de convivencia entre los supervivientes está llegando a su fin. ¿Quiénes creéis que es merecedor de alzarse con el premio?