Irene Rosales está emocionada y feliz con su nueva faceta como bloguera de SEMANA, ‘Así soy yo’. La mujer de Kiko Rivera contará en cada uno de sus posts cómo es su día a día, nos contará sus cosas y responderá a todas las cuestiones sus seguidores le pregunten, y lo hará con mucho humor.

“Soy normalísima. Doy una imagen que no es la real, parezco distante y seria y no es así, soy atrevida, positiva, divertida. El blog me va a ayudar a mostrarme como soy”, declara en una entrevista para SEMANA, que podrás leer al completo desde este miércoles en el nuevo número de tu revista favorita. ¡Corre a por tu ejemplar! Mientras tanto, te dejamos el ‘making of’ del reportaje…