La muerte de Bimba Bosé sorprendió a todos el pasado lunes. Su familia, que ha pasado una de las peores semanas de su vida, le ha querido hacer algún homenaje a la cantante y modelo, a la que estaban muy unidos, donde demuestran la mejor de sus sonrisas, que es como Bimba quería que le recordara su familia.

“Ni más ni menos, iguales!!! #amor #siempre #familia”, ha escrito su hermano Olfo junto a una instantánea en la que aparecen su abuela Lucía Bosé, de 85 años, su madre Lucía Dominguín, su tía Paola , entre otros, en casa que la actriz italiana tiene en Breva (Segovia). Todos aparecen con máscaras y luciendo la mejor de sus sonrisas.

En la imagen, aparecen, además, los hermanos de Bimba, Jara y Palito, los dos hijos que Lucía Dominguín tuvo con el actor David Tristancho. “Hoy el día se acaba con mucho amor ❤️ Gracias”, ha escrito Jara junto a una bonita foto de su familia en Instagram.

Su hermano Olfo se sintió muy agradecido por los mensajes de apoyo que recibió tras la triste noticia del fallecimiento de su hermana, algo que no ha pasado por alto y que ha agradecido: “Sin palabras por el amor y las muestras de cariño que llegan desde todos los rincones del mundo. Son vuestras palabras y mensajes el manto que cubre ahora nuestro tiempo. Tiempo para el duelo, tiempo para el recuerdo, tiempo para la celebración de la vida. Bimba ha sido y lo será siempre un símbolo de fortaleza. Gracias de todo corazón a [email protected] !!!”.

Estos mensajes llegan poco después de los mensajes emotivos y de recuerdo de su ex marido, Diego Postigo, y la hija que tenían en común, Dora, que ha mostrado su madurez con tan solo 12 años con un mensaje que dejó a todos boquiabiertos: “Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis y que sepáis que hoy no es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”.