Así es la bomba de insulina que se va a poner Belén Esteban

La colaboradora de Sálvame revelaba en exclusiva para SEMANA que el motivo por el que ha estado alejada de los focos de televisión estas últimas semanas es porque ha decidido ponerse una bomba de insulina. “Mi médico ha decidido ponérmela porque considera que es lo mejor, ya que me regula muy bien el azúcar” afirmaba Belén.

Pero… ¿Qué es una bomba de insulina? En resumen, es un pequeño dispositivo electrónico, del tamaño de un teléfono móvil, que se puede llevar fácilmente en un cinturón, dentro de un bolsillo, o enganchado al sujetador, convirtiéndose así en prácticamente invisible para los demás y permitiendo llevar la terapia de forma discreta.

Lo que se consigue con este tratamiento es imitar el funcionamiento del páncreas de una persona sin diabetes. De hecho, ésta es la terapia más fisiológica que existe, ya que la bomba suministra insulina de forma continuada las 24 horas del día.

La cantidad de insulina que se va a administrar está programada previamente por el equipo diabetológico, el paciente y/o su familia, basándose en los controles de glucemia. En ningún caso la propia bomba decide la cantidad de insulina que se administrará.

“Tendré que llevar este dispositivo conmigo junto a la tripa durante las 24 horas del día y a través de un catéter me irá administrando insulina” ha explicado Belén. “Me la ponen en dos semanas y todo este tiempo he tenido que hacerme unas pruebas y un cursillo para aprender a utilizar este aparato” concluía.

Sin duda, esta bomba de insulina le aportará calidad de vida y tranquilidad tanto a la colaboradora como a su novio, que siempre está muy pendiente de ella. “Miguel me cuida mucho, está muy pendiente de mi enfermedad y de que no me pase nada” afirmaba Belén feliz.