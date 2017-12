Así ha sido el paso de la Campos por Miami: lujo, bañadores, fiestas y platós de televisión

Muchos momentos y anécdotas dignas de ser comentadas ha dejado el paso de las Campos por Miami.

Atrás quedó ya Nueva York. Tras su visita a esta mítica ciudad, Terelu, Carmen y María Teresa llegaron a Miami para continuar rodando escenas de su reality ‘Las Campos’.

La matriarca del clan ha querido dejar claro que las ganas de pisar un plató no las pierde ni al otro lado del charco. María Teresa Campos ha sido la invitada de honor del programa ‘Suelta la Sopa’ del canal ‘Telemundo’, el ‘Sálvame’ latino más seguido en Miami y en el que trabajan colaboradores como Boris Izaguirre o el reportero Álex Rodríguez. Allí, la popular presentadora habló de su trayectoria profesional y quiso dejar claro que en su mente no cabe la idea de jubilarse y que la edad no le supone un impedimento para seguir haciendo lo que más le gusta.

Álex Rodríguez, reportero de ‘Suelta la Sopa’ ha aportado más datos sobre el paso de las Campos en Miami. En directo para ‘El programa de Ana Rosa’ y para ‘Sálvame’. Álex contó que las hijas de María Teresa no tardaron mucho en unirse a una fiesta en Miami nada más llegar, en la cual se desmelenaron más de la cuenta. Además, Terelu y Carmen no han tenido reparos en lucirse en bañador en una de las playas más concurridas de la zona.

Viajes en barco, restaurante de lujo, visitas a una clínica de cirugía estética… las Campos no han escatimado en gastos y han sabido aprovechar su breve paso por Miami.