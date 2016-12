Así fue el reencuentro de Raquel Bollo con sus compañeros de ‘GH VIP’

A Raquel Bollo le encanta ‘echar la vista atrás’. Nuestra bloguera ya contó hace unos días cómo fue el reencuentro de los concursantes de la última edición de ‘GH VIP’. La ex colaboradora de ‘Sálvame’ se reunió con todos sus amigos de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid): Laura Matamoros, Rappel, Rosa Benito, entre otros.

“Después de un año volvimos a reunirnos… Todo surgió cuando “mi lokita” Laura Matamoros (así la llamo cariñosamente) creó un grupo de WhatsApp y nos metió a Rosa Benito, Julius, Julián Contreras, Rappel, Sema y yo… con la intención de vernos, con lo cual le llamó al grupo “comida”, pues el motivo principal era reunirnos para comer y no perder el contacto, que evidentemente con algunos yo no he perdido…”, comenzó explicando en su post.

Después de un año, los concursantes no quieren perder el contacto, por lo que siempre que pueden, quedan para verse y recordar viejos tiempos. “Fue una idea que a todos nos apetecía. Solo quedaba ponernos de acuerdo en la fecha, ya que el sitio, desde el minuto uno, Rappel dijo que se hacía en su casa”, continúa explicando Raquel.

“Fue una tarde muy agradable que, queremos y espero así sea, volver a repetir no muy tarde. Sobre todo, gracias a Rappel por abrirnos las puertas de su casa y tratarnos con tanto cariño. Después de casi 3 meses en ‘GH Vip’ es con lo que me quedo, la amistad, algo a lo que no todo el mundo le da el valor tan grande que para mi tiene…”.

¿Volveremos a ver a esta pequeña familia reunirse? Esperamos que sí…