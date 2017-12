Ares Teixidó y su demoledor mensaje ¿a Bustamante?

Su supuesta relación con David Bustamante en plena crisis matrimonial del cantante con Paula Echevarría, puso a Ares Teixidó en el disparadero. Se convirtió en centro de todas las noticias.

En un principio, Ares negó su relación con David Bustamante y aseguró que tan sólo eran amigos. Pero pasados los días, desde ‘Sálvame’ aseguraron que de manera privada, Ares Teixidó había confesado a algunos periodistas que el rumor era cierto y que sí había existido esa relación entre ella y el cántabro.

No sólo eso, tras saltar la noticia, parece que David Bustamante huyó del lado de Ares, no dejando la puerta abierta a ni siquiera la posibilidad de continuar la amistad que les unía. Este hecho podría haber defraudado profundamente a Ares. La presentadora de Telemadrid podría haberse sentido abandonada en la trinchera y muy decepcionada.

Por si quedaba alguna duda sobre lo mencionado, ahora Ares aviva más el fuego de su supuesto enfado, publicando un misterioso e incendiario mensaje en su cuenta de Instagram, que si lo trasladamos al contexto descrito, podría estar dirigido a David Bustamante: “PASADO. Aquello que veo por el retrovisor. Donde no quiero volver. Lo veo desde la distancia. Y cuanto más me alejo, más pequeño lo veo. PASADO. Aquello que veo por el retrovisor y me ha hecho más fuerte de lo que realmente fui. De verdad, no me gusta que me hablen en pretérito. Hablemos solo del AQUí Y EL AHORA. Sin pensar en que hubo algún tiempo pasado que fue mejor”.

¿Será David Bustamante ese PASADO al que Ares no quiere volver?