La divertida cena de Ares Teixidó y un conocido deportista

Ares Teixidó está decidida a pasar página. Su supuesta relación sentimental con David Bustamante (que ella negó en un principio pero que luego habría confirmado a algunos periodistas) le ha traído mas de un quebradero de cabeza.

Recientemente lanzaba un mensaje en Instagram que podría hacer alusiones a todos esos sentimientos y emociones: “PASADO. Aquello que veo por el retrovisor. Donde no quiero volver. Lo veo desde la distancia. Y cuanto más me alejo, más pequeño lo veo. PASADO. Aquello que veo por el retrovisor y me ha hecho más fuerte de lo que realmente fui. De verdad, no me gusta que me hablen en pretérito. Hablemos solo del AQUí Y EL AHORA. Sin pensar en que hubo algún tiempo pasado que fue mejor”.

Y lo mejor para olvidar y dejar atrás el pasado es salir a divertirse con los amigos de siempre, y con otros nuevos si es posible. Así Ares salía a cenar con un grupo de amigos entre los que se encontraba el piloto Marc Márquez.

La presentadora compartía una foto con el joven piloto en el que los dos se mostraban de lo más sonrientes, dando a entender lo bien que se lo estaban pasando.

En uno de los últimos actos públicos de Marc (la presentación de su nuevo perfume) afirmó que estaba soltero y sin tiempo para el amor. Quizá haber coincidido con Ares y habérselo pasado tan bien le haga cambiar de opinión.