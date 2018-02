Arantxa Sánchez Vicario se acerca a su familia en su peor momento

Tras la bomba informativa del divorcio de Arantxa Sánchez Vicario, esperado por muchos (entre ellos su propia familia), pero una sorpresa para otros, el colaborador de ‘Viva la vida’, Kike Calleja, ha hablado en exclusiva con la madre de la extenista, Marisa Vicario.

Kike no esperaba sacar mucha información de la madre de Arantxa, ya que esta se encuentra distanciada de su familia desde hace años. Arantxa, alentada por su marido, Josep Santacana, acusó a sus padres de haber controlado su vida y sus finanzas, e incluso de haberla arruinado.

La sorpresa de Kike Calleja ha llegado al confirmar que Marisa Vicario había hablado con su hija: “Yo he hablado con la madre de Arantxa Sánchez Vicario. Fue una conversación corta en la que le hice tres preguntas muy concretas. La primera fue si le había sorprendido la noticia de la separación de su hija. Me respondió que no. Me dijo que era algo que ella ya conocía desde hacía tiempo”, ha comenzado relatando Calleja.

“Le pregunté que cómo se encontraba Arantxa, ya que no conseguíamos hablar con ella. Su madre me dijo: “Mi hija está bien”, por lo que deduje que madre e hija tienen relación.

Me sorprendió que me dijera que había hablado con Arantxa. Puede que tras el conflicto matrimonial de la extenista, esta haya retomado relaciones con su familia”.

Kike Calleja quiso conocer más detalles sobre la relación de Arantxa con su familia, por lo que se puso en contacto con el abogado de Javier Sánchez Vicario: “También hablé con el abogado de Javier Sánchez Vicario, que fue quien llevó el caso judicial de la familia de Arantxa en el momento de su enfrentamiento con la extenista. El abogado me dijo que en este momento no hay ningún problema familiar entre Arantxa y su familia. Además existe entre ellos una especie de acuerdo extrajudicial por el que le devolvieron a Arantxa la titularidad de dos propiedades suyas.

Según me ha dejado caer Marisa todo esto puede servir para que poco a poco pueda haber un acercamiento entre madre e hija”.

Por su parte, Luis Rollán ha asegurado que en estos momentos Arantxa Sánchez Vicario se encuentra totalmente sola, ya que en Miami, ciudad en la que reside, el único contacto que tenía era con sus hijos y con su marido.