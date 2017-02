Antonio Resines ha concedido una entrevista a Marta Robles, que publica La Razón, en la que habla sobre su experiencia de presidente de la Academia y de los motivos por los que no estará presente este año en la gala de los Goya: “No, porque no estoy en Madrid. Por lo único que me molesta es por no estar en el goya de honor de Ana Belén… Ya me he disculpado con ella. Bueno, es que a mí no me han dicho que vaya, o sea que…”.

Antonio Resines es protagonista de una de las películas que compiten en esta edición, ‘La reina de España’, protagonizada por Penélope Cruz, que está nominada a mejor actriz. La película fue un fracaso en taquilla. Al respecto, el actor manifiesta: “Que hubo una campaña (en contra de la película) es evidente y que desde determinadas instancias no se hizo nada para que remitiera también. Que alguien haya dicho que no se vaya a ver la película me parece muy fuerte y como no tengo constancia no puedo decirlo. Pero lo curioso es que no ha ido nadie”.