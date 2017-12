Antonio Orozco suspende un concierto por enfermedad

Cuando parecía que Antonio Orozco comenzaba a levantar cabeza tras el duro golpe recibido este pasado 26 de octubre, con la muerte de la madre de su hijo, Susana Prat, el cantante ha sufrido un nuevo revés, esta vez por problemas de salud.

La promotora de Antonio Orozco, ‘Clipper’s Live’, se ha visto obligada a enviar un comunicado anunciando la cancelación del concierto que el artista pensaba ofrecer este pasado sábado 9 de diciembre en el Auditorio Internacional de Música de Torrevieja. El motivo: “un proceso infeccioso respiratorio del artista que le ha obliga a mantener reposo por prescripción médica“. También han querido aclarar que “se procederá a la devolución automática de las localidades adquiridas”.

Antonio Orozco ya había cancelado algunos conciertos anteriores durante su gira ‘Destino’ debido a la triste muerte de Susana, por la que Antonio pasó unos tristes días de luto. Devastado se le pudo ver durante el funeral y arropado por sus familiares.

En su reaparición, dos semanas después, en el Auditorio Ciudad de Alcobendas, el artista se mostró visiblemente emocionado por los acontecimientos. “Me resulta muy complicado concentrarme para hablarte al oído de ti. No tengo costumbre de recoger los pedazos que se me caen cada mañana. Lo he hecho hoy por ti. No tengo intención de hacerlo nunca más en mi vida. Hoy soy nada más que eso”, decía entonces sobre el escenario.

Parecía que Antonio había recuperado las fuerzas para seguir, pero ahora este contratiempo de salud ha vuelto a frenar sus ganas de continuar con su gira. Esperemos que se recupere pronto.