Antonio David Flores, estrella televisiva en su momento más delicado

Antonio David Flores se ha estrenado como colaborador del debate de ‘Supervivientes’, en uno de sus momentos más delicados, y ha protagonizado uno de los momentos más tensos del primer debate de este ‘reality’ más arriesgado de la televisión junto a Rosa Benito. Y es que Antonio David está pendiente del juicio contra su exmujer y madre de sus dos hijos, Rocío Carrasco. Fue a finales del mes de marzo cuando Antonio David salía con rostro serio de los juzgados tras dos horas declarando.

Hay que recordar que Rocío Carrasco denunció a Antonio David Flores con una demanda de más de 120 páginas, que recoge todas las declaraciones que el malagueño ha hecho acerca de la hija de Rocío Jurado y los hijos que tienen en común desde que terminase su matrimonio hasta el día de hoy.

Si las declaraciones que Flores ha dado a lo largo de estos años acerca de sus hijos y la madre de éstos han constituido un delito de maltrato psicológico continuado, como denuncia Rocío Carrasco, es algo que sólo podrá decidir la justicia.

A la salida de los juzgados, el ex guardia civil se mostró tranquilo y dispuesto a hablar con la prensa allí congregada. Dejando claro su imposibilidad de dar declaraciones ha respondido que la vista ha ido “muy bien” aunque sigue “preocupado” por la situación en general.

Tras sus breves declaraciones, Antonio David dio la palabra a su abogado Iván Hernández, que dejó claro el motivo por el que el caso se estaba llevando por el Juzgado de Violencia de género porque la propia demandante lo solicitó por este medio. “Esta denuncia no la ha formulado la Fiscalía. Esta denuncia ha sido formulada por Rocío y la Fiscalía lo único que ha hecho es trasladarla de Madrid a aquí porque se había solicitado en un Juzgado incompetente. Está mal presentado. Es muy importante para Antonio David que esto se sepa”.

Preguntado por las esperanzas que tienen sobre la resolución del caso, Hernández ha sido muy claro: “Entendemos que se va a archivar. No puede ser de otra forma”.

Antonio David ha llegado junto a su abogado, muy serio y con los ojos vidriosos. Sus únicas palabras han sido “estoy preocupado, pero lo justo”. En unas declaraciones recientes, el que fuera marido de Carrasco ha manifestado su incredulidad ante la vía tomada por la querella. “Al final van a provocar que mis hijos vayan a declarar y expliquen los motivos por los que están conmigo. Yo estoy intentando evitar por todos los medios que ellos tengan ese sufrimiento, pero no sé lo que va a suceder”.

A finales del pasado año, Antonio David Flores declaró en ‘El programa de Ana Rosa’ en qué situación se encontraba: “No he sido insolvente nunca, porque no he dejado de trabajar. Tengo parte de mi sueldo de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ para hacer frente a las costas del juicio que perdí contra Rocío Jurado”. En medio de la polémica, Antonio David Flores se encuentra a la espera del juicio contra Rocío Carrasco, centrado en el trabajo y en su familia.