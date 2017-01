Antonio David ante la demanda de su ex: “Esperemos que el pez grande no se coma al pequeño”

Antonio David ha sido preguntado en ‘El Programa de Ana Rosa’ ante la sorprendente demanda penal que Rocío Carrasco ha interpuesto contra él y que podría llevarle a la cárcel.

Recordemos que Rocío Carrasco ha decidido tomar la vía penal para demandar a su exmarido, tras considerar que Antonio David se habría aprovechado de beneficio económico al utilizar a su hijo David Floles Carrasco, que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ya ha aparecido en varios medios de comunicación.

Parece que este hecho ha sido la gota que ha colmado la paciencia de la hija de Rocío Jurado, que ya venía soportando las duras críticas de su exmarido por el distanciamiento existente entre ella y sus hijos, con los que no mantiene ninguna relación.

“No quiero hacer ningún comentario porque no me apetece alimentar ni fomentar la historia”. Ha asegurado Antonio David, “Ya hablaré cuando esté la demanda”. “Es desagradable para todos. La verdad sólo tiene un camino y eso es lo que se tiene que imponer”. “Dicen que el pez grande se come al pequeño. Esperemos que al final no sea así”.

Antonio David asegura que los niños están bien y alejados de todos estos asuntos, pero lo cierto es que si la demanda penal siguiese adelante, es muy probable que fueran llamados a declarar en el juicio, algo que, dada la mala relación entre la madre y sus hijos, no convendría a Rocio Carasco, ya que podrían salir trapos sucios de su vida personal que quizás no interesarían a la hija de Rocío Jurado.