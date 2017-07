Antonio Banderas, totalmente recuperado, disfruta de Italia con su novia

Antonio Banderas no ha bajado su ritmo de trabajo desde que sufrió un infarto el pasado 26 de enero. El actor está visiblemente más delgado, pero en plena forma, como está demostrando en el Festival de Ischia (Italia), al que ha acudido junto a su novia, Nicole Kimpel. No es la primera vez que la pareja acude a este evento, ya en 2015 pasearon su amor por el mismo festival. Banderas, con traje, pero con camiseta y deportivas, y su pareja, con un sexy vestido negrom se convirtieron en la pareja más atractiva de la velada. En este maravilloso entorno están disfrutando de unos días al más puro estilo dolce vita.

El actor confesó en su Málaga natal, durante el festival de cine donde recibió la Biznaga de Honor, el proceso que había sufrido: “tuve mucha suerte, fue un ataque benigno que no ha dejado daños en la ‘patata’. Me implantaron tres stents en las vías coronarias y luego, de motu propio, puesto que yo sufría arritmia desde hace tiempo, me hicieron una ablación, creo que se llama así. Estoy en momento recuperación”. Desde marzo hasta ahora la recuperación ha ido perfectamente.

Antonio continúa con la agenda repleta de proyectos. Tiene pendiente de estreno, entre otras, las películas La música del silencio, basada en la vida de Andrea Bocelli, donde también participa el actor español Jordi Mollá. Además, junto a Paz Vega ha rodado la película Stoic.

Como todos los años, seguro que Antonio y Nicole disfrutarán de unos días de vacaciones en la casa que el actor tiene en Marbella. En la localidad de la Costa del Sol, como todos los años, será anfitrión de la Gala Starlite, un evento solidario que organiza junto a Sandra García SanJuán, donde recaudan fondos para varias Ongs, entre ellas la propia del artista, la Fundación Lágrimas y Favores.