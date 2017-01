Anne Igartiburu ha escrito en la mencionada red social: “Por aclarar más que nada.. ni “zascas”, ni dardos a mi querida @cristipedroche , ni nada que se le parezca (los que me conocéis, me conocéis!). Pero sí una “pequeña” reflexión: no es cuestión del vestido que luzcamos las presentadoras. Hay un equipo, que se entrega para una labor, y hay mujeres que hacen su trabajo con profesionalidad cada día delante de una cámara. Enhorabuena a todos y feliz 2017!! #megustalatele#noescuestiondeunvestido“.

Este revuelo tiene una explicación… La presentadora vasca, que agradeció a su equipo el éxito obtenido con la retransmisión de las campanadas en TVE, que fueron las líderes indiscutibles, seguidas por Antena 3, había compartido en Twitter un mensaje con el hashtag #noescuestióndeunvesitdo, lo que podía interpretarse como una alusión a su rival esta noche, Cristina Pedroche.

Ahora con estas palabras, Anne Igartiburu ha querido cerrar de una vez por todas la polémica. Eso sí, ha vuelto a utilizar el mismo hashtag para dejar clara su postura: #noescuestióndeunvestido