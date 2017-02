Anabel Pantoja ha hablado hoy del tenso momento que tuvo que vivir ayer en ‘Sálvame’, durante un duro monólogo de Jorge Javier Vázquez contra su tía, Isabel Pantoja: “No me tenía que haber quedado, porque escuché cosas que no me gustaban. Me quedé bloqueada y aguanté, pensando que la tormenta pasaría. No soy la portavoz de Isabel. No voy a comentar lo que pueda saber, porque es algo íntimo”.

Anabel ha continuado explicando su situación: “Ayer fue uno de los momentos más duros míos trabajando, delante de toda España. Lo pasé excesivamente mal. Me encontré entre la espada y la pared”.

Jorge Javier ha reaccionado a sus palabras: “No retiraré nada de lo que dije. Me da igual lo que siente o cómo se encuentre. No me interesa absolutamente nada. No tengo interés“.

Anabel, por su parte, ha respondido: “Sí que tenía ganas de contestarte y hemos hablado y te lo he dicho fuera. Ayer me bloqueé y no fue por miedo”.

Y ha concluido: “Estoy mal, entre la espada y la pared. Soy la que decido venir a trabajar con vosotros, pero siguen siendo mi familia. Me dais una libertad hasta donde puedo llegar. Ahora es mi puesto de trabajo y lo que quiero es que mi familia esté bien. No era lógico que estuviera escuchando a ese señor diciendo esas cosas. Siempre tengo una elección y un camino, por mucho que me falte el trabajo. No soy portavoz de mi tía, como he dicho antes. Me parezco mucho a ella y estoy aquí porque me llamo Anabel Pantoja”.