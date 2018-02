Los motivos oficiales (y off the record) de la cancelación de la gira de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja tenía previsto actuar en los próximos días en Miami y Puerto Rico, dentro del marco de su gran gira latinoamericana. Pero de manera repentina, la cantante ha suspendido estos conciertos, interrumpiendo así la promoción de su último disco, ‘Hasta que se apague el sol’, por tierras sudamericanas.

Las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC, han emitido un comunicado en el que explican el motivo de esta inesperada decisión. Todo se debe al visado de la artista, que si bien en un primer momento fue concedido en primera instancia por la Embajada Norteamericana, finalmente fue denegado en una segunda revisión. “Lamentamos informar que las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC. se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami (James L. Knight Center, 11/Feb) y San Juan de Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico, 18/Feb), debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión”.

Desde el programa ‘Sálvame’ han apuntado a la posibilidad de que los antecedentes penales de Isabel Pantoja hayan podido jugar un papel clave para la no concesión del visado, algo que, según ha asegurado Kiko Hernández, ha terminado por confirmar la sobrina de la tonadillera y colaboradora del programa, Anabel Pantoja, con la que dice haber hablado.

Kiko Hernández ha asegurado que Anabel Pantoja le ha confirmado que el viaje a Miami no ha sido posible por lo comentado. En el caso del viaje a Puerto Rico, Anabel habría apuntado al hecho de que a la cantante no le habría interesado hacer sólo un concierto allí. “Para hacer un concierto, no vamos. Si hiciéramos dos, sí, pero para uno… no”, asegura Kiko Hernández que le ha dicho Anabel.