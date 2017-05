Ana Rosa, ya tranquila y feliz tras vivir en directo el peor momento de su vida

Ana Rosa Quintana se ha ido de vacaciones… con la satisfacción del deber cumplido. La periodista ha disfrutado de la Feria de Abril de Sevilla y la hemos visto pasear con su marido, Juan Muñoz. La pareja se mostró de lo más romántica y acaramelada, y nos sorprendió con este apasionado beso.

Todo es poco para intentar olvidar uno de los momentos más duros que ha vivido Ana Rosa en su programa. Fue el viernes pasado, cuando conectaron en directo para informar del desahucio de Fabián y su madre Francisca, de 83 años y enferma de Alzheimer. Ana Rosa hablaba con el hombre, que estaba muy nervioso: “Yo no sé lo que voy a hacer. Te lo juro que, como entren, me tiro por el balcón. Me han quitado mi vida, mi dinero, mi negocio y me lo han quitado todo”.

Y Ana Rosa Quintana no perdió el tiempo. Ni los nervios. “Es muy importante, no solo por ti, sino también por tu madre, que mantengamos la calma. Tú eres el hombre que está sujetando todo esto y no puedes desfallecer ahora”.

Y añadía: “Ya tienes el piso, te falta un mes. Yo voy a hacer un llamamiento desde este programa. De tirarte, nada. Tú lo que tienes que hacer en este momento es pensar que vamos a conseguir el mes y que vas a vivir en esa casita donde vas a acoplar a tu madre. No estás solo”.

Y así, consiguió calmar a Fabián y arreglar una situación que podría haber acabado en tragedia. “Este ha sido uno de los peores ratos de mi vida profesional”, sentenció la periodista.