Ana Rosa critica la victimización de la mujer en los Goya

Ana Rosa se mojó en esta cuestión y dijo en su programa: “Yo estoy muy con el discurso de Isabel Coixet… Yo creo que las mujeres debemos… no sé si esto luego… Luego me pasa lo que me pasa. Las mujeres debemos dejar un poco el victimismo de lado y asaltar el poder. Asaltemos el poder porque si asaltamos el poder se acaba la discriminación salarial, se acaba… y luego la cosmética. Yo estoy muy a favor de los abanicos rojos y todas estas cosas, pero solo un 27% de los nominados eran mujeres y los conductores de la gala eran dos hombres. Menos quejarnos y más actuar”.

Y añadió: “Hay que pasar también a la acción. Hay que proponer soluciones y acciones… Realmente vamos a entrar en la década protagonizada y de ascenso de las mujeres en todos los niveles. Y creo que eso es gracias a la lucha de muchas mujeres, desde nuestras madres y nuestras abuelas, pero es verdad que tendemos a la victimización y yo estoy muy en contra de eso. Quiero hacer campaña en contra de que las mujeres nos mostremos siempre como víctimas. No, somos fantásticas y tenemos que proponer acciones para llegar al poder de verdad”.

Alessandro Lequio también secundó su manera de pensar: “La reivindicación femenina está muy bien, pero generalizar los problemas le resta un poco de credibilidad a la reivindicación. En este programa no hay discriminación, no la hay en ningún programa de la cadena y eso lo podíamos hacer extensible”.