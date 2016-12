Ana Obregón, muy enfadada con TVE

Este es el mensaje que Ana Obregón ha compartido en su perfil de Instagram “Recuerdo de la gala de los 40 años que presente con Matías Prats. Gracias a mis fans por subir esta foto y por los comentarios. A mi me hace feliz haber contribuido con mi trabajo a 3 décadas de éxitos en #tve ,lo que me duele es que no recordarán tampoco a la gran e irrepetible Lina Morgan, seguro que ella también desde el cielo les perdona.❤️”.

Ana Obregón ha reposteado una foto con Matías Prats y el mensaje de un fan que manifestaba lo siguiente: “Con motivo de los 60 años de TVE, recordamos la gala de los 40 años de televisión española que fue presentada por dos verdaderos mitos de TVE, Ana y Matías. En ella SÍ se recordaban los programas que hicieron historia en nuestra pública, SÍ aparecían multitud de profesionales que nos han acompañado durante décadas y claro que había tiempo para la música, no es excusa. Ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien si se quiere”.