Ana Obregón: la noticia personal que le hace más feliz

Ana Obregón ha compartido una fotografía con sus progenitores, henchida de alegría, pues tiene dos cosas que celebrar. La primera y más importante es la mejoría de su madre, quien sufrió un ictus en 2015 y además le implantaron de urgencia un marcapasos en octubre de este año. Afortunadamente, todo salió bien y se quedó en un susto.

En aquel momento, a Ana le molestó que trascendiera la noticia que, sin embargo, confirmó ella misma en las redes sociales: “Sabéis que siempre me encanta compartir con vosotros temas de trabajo, momentos de alegría y mensajes positivos. Muy a mi pesar y al de mi familia se ha hecho público que a mi madre le han tenido que operar de urgencia de un tema de corazón. En concreto un periódico digital ha dado nombres del médico. Me pregunto quien compra a quien? Pero lo importante es que puedo deciros a todos los que os habéis interesado, que mi madre está muy bien, que le han puesto un marcapasos con el que espero me acompañe un largo camino en esta vida que ella me dio y en la que no podría vivir sin ella.#madre#unica #luchadora #amor #amordehija“.

La segunda cuestión que celebra Ana Obregón es que sus padres llevan nada menos que 60 años juntos y, según sus palabras, están tan enamorados como el primer día. La actriz y bióloga no ha tenido tanta suerte en el amor como ellos, pero sí le ha acompañado la fortuna en tener una familia esplendida y un hijo, Álex, fruto de su relación con Alessandro Lequio, que, además, es un gran emprendedor.