Amaia la lía en sus redes sociales: “Soy idiota, dios mío”

Tras estar “encerrada” en la academia de ‘Operación Triunfo’ sin apenas dedicar tiempo a las redes sociales, Amaia Romero, ganadora del concurso ha decidido que, ya que vuelve “al mundo real”, debe ponerse al día con sus redes y cuidar de su nueva legión de fans.

Amaia, de 19 años, ha confesado que lo que más le gustan son los directos, tanto es así que el miércoles regaló dos a sus seguidores, demostrando una vez más que no tiene ni trampa ni cartón, ella es como es, natural.

Aunque toda esa naturalidad que la caracteriza, le jugó una mala pasada en uno de los directos. Amaia aún tiene que acostumbrarse a la inmensa fama que le ha dado el programa. “¡Está nevando!”, comentó a sus más de 40.000 seguidores y giró el teléfono móvil hacia la ventana: “Jo, no se va a ver. Es que no se ve una mierda”, dijo mientras seguía intentando enfocar la calle.

Fue un fan el que le escribió un comentario alertándola de que no enfocara donde vive ya que todos podrían averiguar donde se encuentra su casa.

“Soy idiota, dios mío”, decía en voz baja. “Madre mía, ¿por qué soy tan idiota? Es verdad, no lo he pensado. Dios mío, dios mío, dios mío. Me estoy poniendo súper nerviosa. Buah, es que estoy pensando, me van a matar mis padres”, decía la joven altamente nerviosa.

Amaia intentó arreglar el error diciendo que esa era la casa de un amigo, pero ya era demasiado tarde…