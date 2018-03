Alonso Guerrero, ex de Letizia: “La Casa Real no me ha ofrecido dinero por mi silencio”

Alonso Guerrero, el que fuera primera marido de la Reina Letizia está a punto de publicar su nuevo libro, una novela titulada ‘El amor de Jenny Robinson’.

Un libro que va a dar mucho que hablar puesto que está basado en su vida y, especialmente, en el período en que su nombre salió a relucir a los medios de comunicación por haber sido el primer marido de la que entonces era la prometida del también por aquel entonces Príncipe Felipe.

El propio Alonso Guerrero ha explicado a ‘LA OTRA CRÓNICA’, algunos detalles de su nuevo libro y también ha explicado cuáles han sido las razones que le han llevado a escribirlo.

El escritor y periodista, que trabaja como profesor en un instituto de secundaria de Madrid, ha comentado que ha preferido escribir sobre él mismo antes de lo que lo hicieran otros.

“Se ha dicho que la trama de ‘El amor de Penny Robinson’ es una mezcla de ficción y realidad. Cierto: una mezcla de lo que ocurrió y de lo que podría haber ocurrido. Les aseguro que lo primero resulta más increíble que lo segundo” han sido algunas de sus reveladoras palabras.

Alonso confiesa que aquel fue un periodo muy difícil puesto que se sentía muy expuesto, tanto por todo lo que se decía sobre su persona en los medios, como por ser objetivo de los paparazzi.

Según el escritor hay ficción en la novela pero, si el lector sabe leer entre líneas, podrá entender cómo Alonso vivió aquella época.

También ha querido ser tajante en sus declaraciones al respecto de que no se haya pronunciado sobre este asunto durante tanto tiempo:”Quiero aclarar algo que siempre se me atribuye: jamás la Casa Real me ha ofrecido dinero por guardar silencio. Si lo hubieran hecho, no habría aceptado, igual que no he aceptado otras muchas cosas. Mi silencio es una elección propia”.

Habrá que esperar al 9 de marzo para poder leer la obra de Guerrero y seguir descubriendo detalles del pasado de Doña Letizia.