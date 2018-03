El ex de Letizia, Alonso Guerrero, rompe su silencio

Faltan muy pocos días para que el libro de Alonso Guerrero, ex marido de la Reina Letizia, vea la luz. Su nueva novela: ‘El amor de Penny Robinson’ promete dar mucho que hablar en cuanto a que narra -por medio de la ficción- la experiencia que vivió el escritor cuando se supo su relación con la que sería Reina de España.

En un entrevista exclusiva concedida a ‘El Mundo’, el autor avanza detalles de su libro pero también ofrece datos sobre su relación con Doña Letizia y otras curiosidades muy interesantes.

Para empezar que Alonso y la Reina Letizia siguen en contacto: “Mi relación con ella y con el rey es absolutamente normal. Hemos contactado. Me han invitado a actos a la Zarzuela”.

El periodista no se extiende en detalles sobre esos encuentros: “Fue en alguna cena con amigos. Hubo más de una. La gente es maja. Como en cualquier otro sitio”.

Alonso, que trabaja como profesor en un instituto de secundaria de Madrid, niega que la protagonista de su novela sea Doña Letizia, y que el nombre corresponde al primer amor de su infancia.

En su entrevista, el periodista también es preguntado por su boda con la esposa del Rey Felipe y, en concreto, por las fotos de la misma.

Alonso niega que ese material fotográfico se haya vendido, y eso que le habían ofrecido 300.000 euros por una sola imagen. “Nunca he necesitado el dinero. He sido una persona muy frugal. Puedo decir que no va con mi naturaleza vender una foto. Por el dinero que sea. Más si es una foto privada. Y lo que es privado pertenece a uno, por definición. Y sigo sin planteármelo. Mi silencio es mío”.

Y hablando de fotos, el novelista niega que mandase destruir a sus familia todas las fotos que tenía con Doña Letizia, un rumor que circuló mucho tiempo. “No ordené que hicieran nada. De hecho no hay nada destruido. Son cosas que se conservan. ¿Por qué lo iban a destruir? Pertenecen a la privacidad de cada uno”.