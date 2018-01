Alonso Caparrós, preocupado por su madre

Alonso Caparrós ha vivido uno de los programas más tensos desde que es colaborador de ‘Sálvame’. El presentador de televisión ha tenido que ser testigo del momento tenso que ha vivido su padre, Andrés Caparrós, con el equipo de ‘Sálvame’, en concreto con el reportero Sergi Ferré.

De toda esta polémica, Alonso Caparrós ha querido dejar clara una sola cosa: su preocupación por su madre. “Veo muchas más cosas de las que vosotros veis. Lo entiendo perfectamente, es una reacción nueva. Estoy de acuerdo con Mila Ximénez en que es un buen momento para aliviar presión. La manera era a través de una llamada de teléfono. Hasta ahora he visto una reacción hostil, ahora he vuelto a ver a mi madre. La veo cansada. Tengo muchas ganas de hablar con ella. Es distinta”, ha declarado sobre cómo ve a su madre.

Tras el tenso momento vivido, Alonso ha apuntado que por primera vez a visto a sus padre: “Yo he visto a mis padres por primera vez después de todas las intervenciones que han hecho. El sufrimiento a veces no es rentable, y otras veces sí”, ha comentado sobre las otras veces que sus padres han hecho alguna declaración pública.

Alonso sigue sin sentirse responsable de que se haya llegado a esta situación en su familia: “No soy responsable de estas reacciones de mis padres, del acto concreto”. Además, se ha dirigido a sus compañeros: “¿Tú te has preguntado como yo lo he hecho por qué están sufriendo realmente? Yo sí me lo he preguntado, pero no lo puedo decir. No lo voy a decir por una sencilla razón. No quiero decir nada aquí que me suponga dar pasos para atrás”.

¿Se atreverá Alonso Caparrós a contar el verdadero motivo del sufrimiento de sus padres?